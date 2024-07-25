Полиция Сургута возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на улице Островского

Накануне вечером, 24 июля, на улице Островского, 26/1 произошел конфликт со стрельбой. Неизвестные устроили разборки: начали таранить машины и достали оружие. Очевидцы слышали не менее десяти выстрелов.

Сейчас стрелявшего уже задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотических средств 47-летний местный житель.

«Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. 48-летний потерпевший госпитализирован, − говорится в телеграм-канале «Полиция Югры». − Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Оружие изъято. Ведется следствие».

Местный житель назвал причиной стрельбы ДТП.

«Он мне машину ударил, ДТП случилось. Он меня сзади ударил, когда выезжал, а я стрельнул», − пояснил мужчина.