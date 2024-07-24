Utair запустит прямой рейс из Сургута в Дубай в октябре

Авиакомпания Utair возобновит с октября прямые рейсы из Сургута в Дубай. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

«Жители Югры в зимний период смогут без пересадок отправиться на пляжный отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Авиакомпания «ЮТэйр» с 5 октября откроет прямые рейсы из Сургута в Дубай», − говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по субботам. Вылет из Сургута − в 08.10, из Дубая − в 14.20. В полете туристам предстоит провести около 6 часов.