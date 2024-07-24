Сургутский район получит 36,4 млн рублей за победу в окружном конкурсе

Департамент финансов Югры определил лучшим муниципалитетом по качестве бюджетного процесса по итогам 2023 года Сургутский район. Лидер окружного конкурса набрал 95,1 баллов из 100. Об этом поделился в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, оказание муниципальных услуг, открытость бюджетного процесса и выполнение отдельных Указов Президента РФ. Так, в Сургутском районе достигнут максимальный уровень финансирования программ в общем объеме расходов бюджета – 100%. Отмечен высокий уровень исполнения бюджета как по доходам – 17,9 млрд рублей или 101,9% от плана, так и по расходам – 17,7 млрд рублей или 99,6% от плана. А также отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов, лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2023 год, активность жителей на публичных слушаниях, просветительская работа», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что за последние четыре года Сургутский район заработал в окружном конкурсе 118 млн рублей. В этот раз муниципалитет за победу получит 36,4 млн рублей. Средства направят на развитие муниципалитета.