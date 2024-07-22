16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0206   EUR  96,0371  

Новости

Больше новостей
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Вам хватает денег на отпуск?
Комментировать
0
Доносить на пьяных водителей за вознаграждение − это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Антон Шкредов из Сургута победил в турнире Riyadh Masters 2024 по игре Dota 2

Киберспортсмен с Сургута вместе с командой выиграл Кубок мира и 1,5 миллиона долларов

​Антон Шкредов из Сургута победил в турнире Riyadh Masters 2024 по игре Dota 2
Фото: из соцсетей Антона Шкредова

Накануне киберспортсмен Антон Шкредов из Сургута занял первое место в турнире Riyadh Masters 2024 по компьютерной игре Dota 2. Вместе со своей командой Gaimin Gladiators он стал победителем Кубка мира, сообщает Матч ТВ.

«Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов в составе европейской команды Gaimin Gladiators стал победителем турнира Riyadh Masters 2024 по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом в размере пять миллионов долларов», ‒ говорится в сообщении.

Соревнования проходили в Саудовской Аравии. Команда Антона оказалась сильнее противников и забрала гранд-финал со счетом 3:0.

За победу в турнире команда Gaimin Gladiators получила 1,5 миллиона долларов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:31, просмотров: 257, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени пожарили рекордно длинный шашлык 547
  2. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 508
  3. ​У Сургутского Горводоканала появился новый руководитель 467
  4. ​«Байден все»: российская политэлита рассуждает об уходе президента США 267
  5. ​В Нижневартовском районе при ДТП пострадали три человека 263
  6. ​Антон Шкредов из Сургута победил в турнире Riyadh Masters 2024 по игре Dota 2 257
  7. ​Девочка-подросток угрожала ножами прохожим в Сургуте 254
  8. ​В парке в 20А микрорайоне Сургута появится спортплощадка и сцена 225
  9. ​От кулинарии до музыки, крафта и спорта − чем запомнился гостям фестиваль «ПикникХМ» 223
  10. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 177
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2408
  2. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1937
  3. ​Знакомое и не очень зло 1911
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1653
  5. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1604
  6. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 1603
  7. ​В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели женщины на протоке Черная 1548
  8. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 1361
  9. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 1344
  10. ​Приятный сюрприз 1299
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6920
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5154
  3. Гулянье на Черной 4896
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4173
  5. Время, вперёд! 3769
  6. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3733
  7. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3525
  8. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3505
  9. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3481
  10. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3103

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика