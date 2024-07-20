По строительству морга в Сургуте ждут положительное заключение госэкспертизы

Инженерные изыскания, проектная и рабочая документация по строительству морга в Сургуте выполнены. В настоящий момент проводится государственная экспертиза в части достоверности определения сметной стоимости возведения объекта. Положительное заключение планируют получить до 9 августа 2024 года, рассказал в своих соцсетях депутат Думы Югры Ринат Айсин.

«После получения положительного заключения государственной экспертизы будут направлены предложения по включению лимитов финансирования на реализацию строительно-монтажных работ объекта. В соответствии с проектной документацией срок строительства объекта 37 месяцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутат напомнил информацию о текущих характеристиках действующего морга по улице Энергетиков, который был построен в 1978 году. Общая площадь всего здания судебно-медицинской экспертизы 240 квадратных метров.

«Даже с учетом работы специалистов в две смены, они вынуждены работать по четыре-пять человек в одном кабинете, площадь которых составляет от семи до десяти квадратных метров. Условия работы врачей экспертов, среднего и младшего медицинского персонала совершенно не отвечают требованиям органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Помимо 1 800 судебно-медицинских исследований трупов, в здании осуществляется около 5 000 судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и иных лиц, а это треть от всего количества в автономном округе», — добавил Ринат Айсин.

Напоминаем, в Сургуте ритуальный зал все-таки построят на территории старого туберкулезного диспансера в микрорайоне 49. Об этом стало известно в ходе заседания постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.