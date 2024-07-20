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​Власти Сургута решили вопрос с перевозкой детей в лагерь

Сургутские дети не смогли уехать в лагерь в назначенный день

​Власти Сургута решили вопрос с перевозкой детей в лагерь
Фото: freepik.com

В минувший четверг, 18 июля, часть детей из Сургута не смогла уехать в летний оздоровительный лагерь в Тюменской области. Организацией перевозки занималась ООО «Экспертная компания» по муниципальному контракту. По ее информации при регистрации детей произошел технический сбой. Однако компания своевременно не уведомила об этом департамент образования администрации Сургута.

«К разрешению ситуации по доставке детей незамедлительно подключился департамент образования Администрации города. На текущий момент вопрос решён. Представители департамента находятся с родителями на связи. Департамент образования Администрации города приносит извинения за сложившуюся ситуацию и держит на контроле до возвращения детей из лагеря», — рассказали в пресс-службе администрации.

В адрес ООО «Экспертная Компания» готовится претензия с предъявлением штрафных санкций за ненадлежащее исполнение контракта.

Подчеркнем, ранее в местных СМИ сообщалось, что из-за того, что билеты были куплены не на всех детей, их разместили не в отдельных вагонах, а на свободные места. Кто-то из родителей отказался отпускать своего ребенка в лагерь.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 168, комментариев: 0
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