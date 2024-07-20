В Сургуте расширят парковку возле Кардиоцентра

К августу на придомовой территории возле окружного кардиологического диспенсера в Сургуте оборудуют 80 дополнительных парковочных мест. Об этом рассказал глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Проблему знаю не первый год. Решение уже есть! К августу на придомовой территории обустроят дополнительно 80 парковочных мест. И это только первый этап», — говорится в публикации.

Это решение мэр города озвучил в ходе уже традиционного обхода. В этот раз рабочий день Максима Слепова прошел на территории третьего избирательного округа, который представляет депутат Владимир Феденков.

«Важный вопрос, который касается всего города — утилизация автопокрышек, которые люди оставляют у мусорных контейнеров. Сейчас вопрос переработки УК решают самостоятельно. Есть предложение организовать централизованный сбор покрышек в городе. Зафиксировали», — дополнил глава.

Помимо этого, Слепов упомянул про многочисленные предложения по обустройству в дворах микрорайона детских и спортивных площадок, в том числе для детей с ОВЗ.

«С межеванием поможем, но без поддержки инициативных жителей и ресурсных организаций не обойдемся. Все проблемы зафиксировали, держим связь через вашего депутата и, по-прежнему, анализирую ваши сообщения в комментариях», — пояснил он.

Ранее Максим Слепов поручил избавляться от ненужных заборов в Сургуте.