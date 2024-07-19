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«Город добрых соседей» в Сургуте собрал полторы тысячи участников

В Сургуте прошел фестиваль добрых соседей

«Город добрых соседей» в Сургуте собрал полторы тысячи участников
Фото администрации Сургута

В Сургутском городском парке культуры и отдыха прошел тематический фестиваль «Город добрых соседей», который собрал около полутора тысяч горожан. Это мероприятие городского масштаба состоялось уже во второй раз при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики, а также МКУ «Наш город».

Цель фестиваля – укрепление добрососедских отношений среди жителей города. В мероприятии приняли участие 13 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) Сургута. «На территории города Сургута работает более 20 территориальных общественных самоуправлений, – отметила директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова. – Они проводят в своих дворах праздники «Добрые соседи» и «Здравствуй, сосед». У нас и зародилась идея – почему не объединить и провести городской фестиваль «Город добрых соседей», чтобы познакомиться друг с другом и получить новые навыки. Это здорово и радует, что нас становится всё больше и больше. В следующем году, я думаю, будем более масштабно проводить этот фестиваль».

«Есть ошибочное мнение, что ТОСы только для старшего возраста, но это совсем не так. У нас много ТОСов, которые работают с молодежью. При них работают молодежно-досуговые клубы. Это направление очень хорошо развивается, особенно в Сургуте, – поделился представитель Региональной Ассоциации ТОС Михаил Суриков. – Мы поддерживаем это всецело, стараемся поддерживать. При таких ТОСах организуется множество кружков, занимаются патриотической работой, воспитательной работой и обучаются различным умениям. Это и СММ, и работа с фотографиями, и многое другое. Поэтому контингент уже очень изменился, и молодежи очень много идет в ТОС».

Фестиваль «Город добрых соседей» стал площадкой для активного участия различных клубных объединений и общественных организаций. В мероприятии приняли участие сургутское отделение «Молодой гвардии Единой России», православное общество «Трезвление», а также экостудия «Бумажник». Юлия Савицкая, представитель «Молодой гвардии Единой России», рассказала: «Мы, как активисты, молодогвардейцы Сургута, активно принимаем участие в жизни нашего города. Совместно с партией Единая Россия организуем различные мероприятия для наших горожан. Этот фестиваль не стал исключением».

Активное участие в фестивале приняли и молодёжно-досуговые клубы. «Сегодня на День соседей мы принесли шашки, чтобы показать, как можно заниматься фланкировкой, – рассказал Захар Бойко из ТОС «Союз». – Также мы принесли пои, чтобы показать, как ими управлять. Я считаю, молодёжно-досуговые клубы созданы, чтобы объединять людей по общим интересам и не только. Чтобы обучать их различным навыкам и сближать людей в целом».

Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спортивные эстафеты и концертно-развлекательная программа. Горожане смогли принять участие в конкурсе «Привет, сосед!», победители которого получили подарки от спонсоров. В рамках фестиваля прошла ремесленная ярмарка, где каждый мог угоститься чаем из самовара и сладостями.

Завершил праздник концерт живой музыки в исполнении сургутской кавер-группы «So Good». Это стало ярким финалом мероприятия, объединившего жителей Сургута в атмосфере добрососедства и взаимопомощи.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:24, просмотров: 95, комментариев: 0
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