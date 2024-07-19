Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

20 июля

«Морской фестиваль»

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный. Время: 11:00.

Сургутян приглашают на традиционный «Морской фестиваль», где они смогут окунуться в творческую атмосферу праздника, посетить тематические площадки, а также принять участие в «морских» мастер-классах от художников, мастеров и творческих студий города. Детей будут развлекать аниматоры, музыканты. Для взрослых вечером подготовлена творческая программа с ретро-музыкой.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Интеллектуальная игра «квизУМ»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а. Время: 16:00.

Жители Сургута могут попробовать себя в командной интеллектуальной игре на тему «Литература». Квиз посвящен произведениям отечественной литературы. Целевая аудитория ‒ от 14 до 22 лет.

Телефон для справок: 37-53-08. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

«Опен-Эйр»

Место проведения: РК «Вавилон», улица Профсоюзов, 55. Время: с 12:00 до 21:00.

Для жителей и гостей Сургута подготовили яркий праздник лета. Событие состоит из двух частей.

Весь день (12:00-17:00) ‒ развлекательная программа для детей, сладкая вата, попкорн, батуты, прогулки на пони, мастер-классы, игры, аниматоры, ростовые куклы, аквагрим, конкурсы и подарки.

Весь вечер (17:00-20:00) ‒ скейтерский спот, хип-хоп-батлы, специальный гость блогер и певец Егор Шип, конфетти-пушка и фотозона.

В течение всего дня и вечера для гостей мероприятия будут работать фудкорты, зоны напитков и отдыха.

Телефон для справок: 94-40-48. Цена билета: 500 рублей, детям до трех лет ‒ бесплатно. 0+

Ностальгический концерт «Алик Точно и SUNJAYG»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости состоится большой летний ностальгический концерт Алика Точно и SUNJAYG. Ребята учатся в разных городах, но в этот день они воссоединяться, чтобы вспомнить, как росли в Сургуте. Они споют для гостей свои любимые песни, такие как «Я заряжен», «Деревня», «Офис» и другие.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 400 рублей. 16+

21 июля

Развлекательная программа «ПаутинаВселенной»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, сцена ТРЦ. Время: 15:00.

Для маленьких и взрослых горожан аниматоры Парка Аттракционов подготовили программу с главным героем ‒ Человеком-Пауком. Участников ждут веселые игры, развлекательная программа и море отличного настроения.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 0+

Юмористическое шоу «Я перезвоню»

Место проведения: Караоке-бар «Спой, птичка!», проспект Мира, 31/1. Время: Сбор гостей в 19:20, начало в 20:00.

В Сургуте состоится новое юмористическое шоу «Я перезвоню», где любой зритель может стать участником и выиграть денежный приз. Приглашенные гости ‒ Сергей Кузьменко и Денис Михальский. Суть шоу ‒ позвонить человеку из своей телефонной книги и убедить его помочь тебе. Если абонент поверит, то выигрыш твой.

Телефон для справок: 8 (922) 796-81-76. Цена билета: от 500 рулей. 18+