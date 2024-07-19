Уже десять лет пилотажная группа «Барсы» радует сургутян

Десять лет в небе над Сургутом кружит пилотажная группа «Барсы». Накануне состав отпраздновал юбилей.

«Как много событий было за это время, неизменным остается любовь к небу, самолетам и конечно всем тем, кто поддерживает нас! От всего летно-технического состава выражаем благодарность зрителям, организаторам и руководству, за возможность дарить эти теплые впечатления! Ура! И до скорых встреч!» − говорится в их группе во «ВКонтакте».

Женская пилотажная группа «Барсы» − гордость Сургута. Она является единственной в России, где все пилоты, кроме капитана, девушки. На протяжении пяти лет летчицы поднимаются в небо в День Победы, чтобы поднять портреты Великой Отечественной войны.