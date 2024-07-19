Жители аварийный домов в Федоровском Сургутского района перебираются в новое жилье

В Федоровском ожидается масштабное новоселье жителей аварийных домов: две 17-этажных высотки одновременно возводят по улице Ломоносова. Готовность объектов − 80%. При этом администрация Сургутского района выкупила под расселение в одном из зданий 132 квартиры из 340.

«Квартиры мы здесь купили во втором квартале. Передать их, по условиям муниципальных контрактов, нам должны до 15 ноября. Но я думаю, что это начнет происходить уже в начале осени и мы будем их передавать в собственность г.п. Федоровского для распределения гражданам. Администрация городского поселения предварительно уже провела соответствующую работу с людьми. По сути граждане − уже с документами, ждут, чтобы получить квартиры на основании соответствующего договора. В текущем году для жителей Фёдоровского, проживающих в аварийном жилье, выделена рекордная сумма. Так, из 1,160 млрд на расселение аварийного жилья для Федоровского выделены 932 миллиона, − 80% всех средств, освоенных Сургутским районом за первое полугодие 2024 года», − рассказала директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлия Янкова.

В поселении 60 домов являются аварийными. В первую очередь работают с 22 домами из фонда, срок расселения которых приходится на 2024 год. Жители Федоровского ждали появления новостроек шесть лет.

«Сейчас идет предварительное распределение этих 132 квартир. Из 22 домов у нас 8 человек получили квартиры на Белом Яре, получили 45 соглашений на выкупную стоимость. Следующие 8 домов, которые признаны аварийными – это срок расселения до 1 января 2025 года. С ними мы тоже сейчас ведем работу. Проведена оценка жилья и сейчас готовятся проекты соглашений либо на изъятие земельного участка, либо кто-то согласен сразу на выкупную стоимость», − добавила временно исполняющая полномочия главы Федоровского Марина Сафронова.

Ранее глава района Андрей Трубецкой заявлял, что власти предоставили застройщику шесть земельных участков: три − в микрорайоне № 6, два − в районе улицы Московской и один − в районе Тюменского переулка для того, чтобы строительство продолжилось и в последующие два года.