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Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени

​Глава Сургута рассказал о сроках устранения провала на Центральной площади города

Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени
Фото: Максим Слепов / vk.com

Глава Сургута Максим Слепов поделился с горожанами информацией о ходе и сроках устранения ямы на Центральной площади города. По его словам, котлован частично обустроен для аварийно-восстановительных работ. Об этом Слепов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прибыла труба. Ее специально заказывали для основных работ по замене вышедшего из строя оборудования. Это трубопровод Ду1000. Котлован уже частично обустроен для аварийно-восстановительных работ. Ремонтные службы согласовывают сейчас земляные работы, проводят монтаж погружных насосных агрегатов и напорных трубопроводов. Организуется электроснабжение временной перекачки стоков», ‒ написал он.

На полное восстановление и устранение провала потребуется примерно два месяца.

«Восстановительные работы Горводоканал планирует закончить ориентировочно в середине августа. Ещё полтора месяца нужно на благоустройство территории площади. Сейчас коллектор работает во временном режиме», ‒ добавил Максим Слепов.

Глава Сургута отметил, что территория ограждена для безопасности, а для прохода горожан по газону сделаны деревянные мостки.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 272, комментариев: 0
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