Травмцентр Сургута поделился статистикой пострадавших детей на самокатах и велосипедах

Порядка сотни детей на велосипедах и самокатах травмировались этим летом в Сургуте. Причем несовершеннолетние получают переломы и сотрясения как на электрических, так и на обычных транспортных средствах. Среди самокатчиков травм больше 60, среди велосипедистов − около 40, сообщает «Вестник» со ссылкой на Сургутский травмцентр.

«Для большинства из них на этом активное и веселое лето заканчивается – лечение переломов конечностей и черепно-мозговых травм требует покоя», − добавляет медучреждение.

Юным сургутянам напомнили о важности использования велошлемов, наколенников и налокотников, чтобы избежать серьезных травм.