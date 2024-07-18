В Сургуте ремонтные работы по улице Энергетиков завершат на два месяца раньше планируемого срока

Ремонт на улице Энергетиков в Сургуте обещают выполнить до конца июля 2024 года. Подрядчик смог выполнить работы на два месяца раньше планируемого срока. Он серьезно подошел к процессу, успел подготовить материалы, а также ему благоволила погода, подчеркивает заместитель главного инженера АО «Автодорстрой» Тарас Понедько.

«Вышли на объект 10 мая с подготовительными работами. Наш субподрядчик отнесся очень серьезно к производству работ, мобилизовал силы, и мы, так как контракт был разыгран в прошлом году в декабре, успели подготовить материалы. Вот, собственно говоря, весь ключ к успеху», – поделился заместитель главного инженера.

На участке от улицы Майской до улицы Энгельса протяженностью 985 метров уже завершены работы по демонтажу, фрезерованию, восстановлению покрытия, устройству тротуаров и нанесению разметки.

В рамках дополнительного окружного субсидирования «Форум «Развитие Югры» в Сургуте также отремонтируют еще пять участков автомобильных дорог. По улице Дальняя работы завершены, улица Автомобилистов готова на 90 процентов, на участке по улице Западной выполнено асфальтирование проезжей части.

Помимо этого, ремонт планируются по улицам Ивана Шидловского и Толстого.

«По улице Толстого проводятся конкурсные процедуры. И планировали улицу Шидловского, но сейчас этот объект под вопросом. Скорее всего будем менять на другой. Сроки выполнения работ ограничены. Подрядные организации не смогут выполнить комплекс работ по обустройству тротуаров, инженерных сетей, освещения. Слишком большой комплекс работ. Конкурсные процедур затянулись в связи с тем, что объект проходил государственную экспертизу», – пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

Напоминаем, что в 2024 году власти Сургута заключили три контракта по ликвидации колейности. В настоящий момент все работы завершены: общая площадь более 46 тысяч квадратных метров.

В планах ремонт тротуаров на трех участках: по улицам Гагарина, Островского и Мечникова.