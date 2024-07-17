В Сургуте открылось реготделение партии любителей пива

В Сургуте начало работу региональное отделение Партии любителей пива (ПЛП), популярной в 90-е годы. Лидер ПЛП Константин Калачев сообщил корреспонденту «Вестника», что открытие стало возможным благодаря поддержке сторонников. В 2026 году партия планирует участвовать в региональных выборах.

Константин Калачев выразил надежду, что в ХМАО появится дееспособная организация, которая сделает жизнь людей веселее и ярче. Он подчеркнул, что выборы – не самоцель, главное – создать чувство общности и позитива среди членов партии. В новый оргкомитет вошли как ветераны, так и молодые люди из 45 регионов страны.

Сейчас партия открывает отделения по всей стране. Интересно, что пить пиво – необязательное условие для вступления в партию. По результатам опроса, 20% сторонников не употребляют пенный напиток.

Предположительно, Партия любителей пива официально зарегистрируется в сентябре текущего года. На съезде будут приняты устав, программа и избраны руководящие органы.

Партия любителей пива была первоначально создана в 1994 году, но спустя четыре года, в 1998-м, ее ликвидировали.