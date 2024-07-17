494 школьника из Сургута решили пересдать ЕГЭ по одному из предметов

В Сургуте выпускник школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Артём Абдульманов пересдал ЕГЭ по географии и получил заветные 100 баллов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«4 и 5 июля этого года 494 сургутских выпускника воспользовались предоставленной впервые возможностью пересдать ЕГЭ по одному из предметов», − говорится в публикации.

Те, кто пересдавал ЕГЭ, получили разные результаты. Так, улучшили свои баллы 320 человек, а ухудшили − 126. У 48 выпускников после пересдачи результаты не изменились.

Ранее стало известно, что почти две тысячи югорских школьников решили переписать ЕГЭ.