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​Сургутская молодежь устроила дискотеку на остановке

На остановке Гагарина в Сургуте прошла молодежная вечеринка

​Сургутская молодежь устроила дискотеку на остановке
Фото и видео: ru.freepik.com, К-Информ

Остановка «10 микрорайон» в Сургуте превратилась в место для вечеринок. Молодежь устроила себе мини-клуб с собственным диджеем Максимом Дементьевым, который принес специальную аппаратуру. Атмосферу дополнила светомузыка. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте «К-Информ».

«Самое главное, они негромко это делают. Они рядом живущим жителям отдыхать не мешают. Просто организовали тусовку на остановке, когда автобусы уже не ездят по городу. Видать, точно негде ребятам танцевать, так вот так самореализуются», − поделился очевидец.

Видео вечеринки опубликовали в нашем телеграм-канале.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 261, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:56
Много раз говорили о сургутской
«конторе пароходства». Ее нет. Поэтому вместе неё оказалась остановка автобуса. Молодёжь терпелива ....но сколько же можно?

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