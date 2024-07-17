На остановке Гагарина в Сургуте прошла молодежная вечеринка

Остановка «10 микрорайон» в Сургуте превратилась в место для вечеринок. Молодежь устроила себе мини-клуб с собственным диджеем Максимом Дементьевым, который принес специальную аппаратуру. Атмосферу дополнила светомузыка. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте «К-Информ».

«Самое главное, они негромко это делают. Они рядом живущим жителям отдыхать не мешают. Просто организовали тусовку на остановке, когда автобусы уже не ездят по городу. Видать, точно негде ребятам танцевать, так вот так самореализуются», − поделился очевидец.

Видео вечеринки опубликовали в нашем телеграм-канале.