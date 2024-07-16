Глава Сургута обозначил проблемы на городских улицах

Вчера, 15 июля, глава Сургута Максим Слепов прошелся по улице Энергетиков, Гагарина, Республики и проезду Советов. Сопровождал мэра депутат городской думы по избирательному округу Виктор Рябчиков. Об этом Максим Слепов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Проблемы во многом похожи с другими микрорайонами ‒ проезды, которые явно нуждаются в ремонте, неухоженные парковки, разнообразие не везде нужных ограждений, разномастные торговые точки и пристрои», ‒ указал он в сообщении.

Глава Сургута обратил особое внимание коллег на подъезды и парковки у местного военкомата, историко-культурного центра «Старый Сургут», Мемориала Славы, зданий Ростелекома и ТК «Сибирь».

«Поставил задачу привести в порядок фасады домов у Мемориала Славы ‒ место знаковое, историческое. Здесь проходит новый туристический пешеходный маршрут. Стыдно. Нужно найти возможности исправить», ‒ сообщил Слепов.

Помимо этого, глава Сургута получает много сообщений от жителей 25 микрорайона и ж/д. В ближайшее время он посетит и эти территории.