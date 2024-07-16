Сургутские врачи прооперировали пациентку с паразитами в головном мозге

Накануне врачи Сургута удалили из мозга 16-летней девушки три крупные паразитарные кисты с личинками эхинококка. По предварительным данным, заражение произошло от домашней собаки, у которой тоже диагностировали этот вид паразитов, сообщает Депздрав Югры.

«В головной мозг пациентки личинки проникли с кровотоком, обосновавшись там во множественных капсулах ‒ кистах. Самые крупные обнаружены в теменной области, рядом с так называемым «моторным центром». Они начали давить на окружающие структуры, из-за чего у девушки появились судороги и двусторонний парез конечностей. Требовалась открытая операция», ‒ говорится в сообщении.

Операция длилась два часа. Ее проводили детский нейрохирург Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Врачи извлекли из мозга пациентки три кисты диаметром два и три сантиметра.

«Помимо самого вмешательства, сложным был и подготовительный период. Ранее пациентка тяжело перенесла коронавирусную инфекцию и теперь страдает тромбозами. Она вынуждена на постоянной основе принимать антикоагулянтные препараты. Однако в интраоперационном периоде это могло спровоцировать сильное кровотечение. Чтобы снизить риски, нейрохирурги готовили девушку к операции совместно с гематологами», ‒ добавили в сообщении.

В настоящий момент сургутянка продолжает курс лечения в детском нейрохирургическом отделении. После выписки она также останется под пристальным вниманием врачей.