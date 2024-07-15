В среднем сургутяне потратят 57 тысяч рублей на отпуск в этом году

21% сургутян признались, что не могут позволить себе отдых в этом году. В среднем жители города планируют потратить на недельный отпуск 57 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Идеальный отпуск опрашиваемым обойдется минимум в 150 тысяч рублей на человека. Женщины более скромны в своих запросах по сравнению с мужчинами. И для реального, и для идеального отпуска сильному полу нужно больше денег.

Выше запросы на каникулы мечты у горожан в возрасте от 35 до 44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет.