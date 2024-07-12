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​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША
Фото: Историко-культурный центр «Старый Сургут» / vk.com

13 июля

Мастер-класс «Крио мороженое»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, рядом с магазином Детский мир. Время: 14:00.

Юных сургутян приглашают на детский мастер-класс по созданию крио мороженого. Такой десерт готовиться из жидкого азота, а на вкус напоминает такое же, как с магазина. Его можно есть без каких-либо опасений.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 6+

Мастер-классы в «Югра Парк»

Место проведения: Югра Парк, улица Университетская, 12А, около Храма. Время: 13:00.

Парк развлечений приглашает взрослых и детей на мастер-классы по изготовлению брелков из фетра и «радуги» в банке. А развлекать гостей будут аниматоры Леди Баг и Супер Кот.

Телефон для справок: 65-09-58. Вход свободный. 0+

Концерт «Пятилетие Невесомости»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Сургутян приглашают отметить пятилетие Дома культуры «Невесомость». Гостей ждет большой музыкальный фестиваль, на котором выступят лучшие артисты и коллективы, а именно: Meow, Смола, Матрена, Роза Карим, Алик Точно, Космопорт17, Впоискесебя, Молочный шаг, Татьяна Севастьянова и Летучий театр.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия – 500 рублей, на входе – 700 рублей. 16+

14 июля

Мастер-класс «Лимонад мохито»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, рядом с магазином Детский мир. Время: 15:00.

Взрослых и детей приглашают на детский мастер-класс по созданию лимонада мохито. Напиток отлично освежит горожан в жаркие летние дни.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 6+

Развлекательная программа «БарбиПляж»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, сцена ТРЦ. Время: 15:00.

Жители и гости Сургута могут весело провести время на площадке с аниматорами Парка Аттракционов. Участников ждут веселые игры, развлекательная программа и море отличного настроения.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 0+

Экспозиция «Летописцы земли сургутской»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожане могут открыть для себя новые интересные, ранее неизвестные, страницы из истории Сургутского края, а также ознакомиться с наследием сургутян, внесших заметный вклад в сохранение местной истории: Захарова И.П., Мунарева П.А., Пирожникова Г.А., Показаньева Ф.Я., Цареградской Л.В. В экспозиции представлены документы, фотографии, печатные издания, личные вещи краеведов Сургута.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: взрослый – 50 рублей, людям от 18 до 22 лет – 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 11:58, просмотров: 255, комментариев: 0
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