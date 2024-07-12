Под Сургутом столкнулись «Honda» и «Toyota»

Накануне вечером, 11 июля, в Сургутском районе возле поселка Белый Яр произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП пострадали оба водителя и 35-летний пассажир «Toyota», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:50 в Сургутском районе (подъезд к п. Белый Яр), 43-летний водитель «Honda», на нерегулируемом перекрестке, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Toyota», движущимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых пятеро человек получили травмы.