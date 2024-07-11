Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав постояльцев сургутского пансионата

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав постояльцев частного пансионата «Долголетие» в Сургуте. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев частного пансионата «Долголетие» в городе Сургуте. Сотрудники учреждения повышают голос на пенсионеров и инвалидов, медицинский персонал и сиделки отсутствуют, здание не оборудовано кухней. Кроме того, работники пансионата не выпускают граждан на улицу для прогулок, вследствие чего пожилая женщина выпрыгнула из окна первого этажа здания. Пенсионерку с полученными травмами госпитализировали. Отмечается, что еще один постоялец скончался на территории учреждения по неизвестным причинам», - говорится в сообщении.

Следователи проводят процессуальную проверку. Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела представят Бастрыкину.