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12 дворов Сургута отремонтируют в 2024 году

В Сургуте продолжается благоустройство жилых районов

12 дворов Сургута отремонтируют в 2024 году
Фото: администрация Сургута

В Сургуте полным ходом идет летний период благоустройства придомовых территорий. Работа организованы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и недавнего городского проекта «Сургутский Кремль». О ремонтной кампании дворов в 2024 году − в материале siapress.ru.

«На данный момент у нас определено 12 локаций. Восемь − по ФКГС и четыре − по инициативным проектам. Территориально это три двора на улице Ленина, в районе кардиоцентра, улица Энергетиков, 5. Два дома на Просвещения: 17 и 9. Еще два дома на ЖД. Это в рамках ФКГС. А в рамках инициативных проектов – две спортивные площадки на Мира, 53 и Мира, 55, площадка ТКО на Гагарина, 10 и асфальтирование придомовой территории на Быстринской, 12», − поделился заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

По сравнению с прошлым годом, количество ремонтируемых территорий увеличилось, как и выделенный на них бюджет.

«В прошлом году было десять локаций, из них восемь − по ФКГС, два – по инициативному проекту. Всего было выделено 90 миллионов рублей, 88 было израсходовано. В этом году 109 миллионов на 12 территорий», − добавил глава ведомства.

Также, Вячеслав Адушкин упомянул подрядные организации, которые занимаются работами на участках.

«В основном задействованы три основные компании. Все местные. Работают они у нас уже с 2020 года, зарекомендовали себя в целом хорошо. Недостатки, которые были в предыдущих ремонтах, должны были быть учтены. Также были проведены инструктажи и беседы с управляющей компанией, чтобы недочеты, которые были в прошлом году, в этом году не допустить», − заверил спикер.

Корреспондент siapress.ru посетил одно из мест реконструкции по адресу Энергетиков, 5, чтобы узнать о ходе проведения работ на конкретной территории.

«Сделан начальный этап. Начали работать примерно две недели назад, провели демонтаж. С понедельника начался монтаж: устанавливают бордюры, заливают, готовят основание, вывозят строительный мусор. Также планируем поставить опорное освещение», − рассказал директор «УК ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин.

В настоящий момент идет прием заявок от жильцов для включения их дворовых территорий в программу ремонта на предстоящие периоды. Он продлится вплоть до 1 октября 2024 года

Совместно с управляющей компанией можно подать коллективное обращение в программу и встать в очередь на реконструкцию. Очередь действительно большая: учет ведется с 2022 года и насчитывает не менее 200 дворов, которые нуждаются в ремонте в разной степени. Все документы можно подать по адресу ул. Гагарина,11.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 187, комментариев: 0
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