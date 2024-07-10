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​Глава Сургута назвал причину провала грунта на центральной площади

Максим Слепов поручил департаменту городского хозяйства устранить провал

​Глава Сургута назвал причину провала грунта на центральной площади
Фото: Максим Слепов / vk.com

Глава Сургута Максим Слепов выехал на место провала грунта на центральной площади города. Как оказалось, причиной образования ямы стало длительное воздействие газовой коррозии на железобетонную конструкцию, которая находится в эксплуатации более 30 лет. Об этом мэр города написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Отмечу, что перекрывать воду в близлежащих домах не придется. Благоустройство участка будет восстановлено. Дал поручение департаменту городского хозяйства устранить последствия провала в самые короткие сроки, а также комплексно подойти к выявлению причин подобных ситуаций», ― написал Слепов.

Газовая коррозия ― химический процесс окисления металлов при высоких температурах в отсутствии жидкой воды, когда конденсация влаги на поверхности невозможна. Газы, вызывающие коррозию ― водяной пар, кислород, диоксиды серы, углерода монооксид углерода, оксиды азота, галогены, водород и сероводород.

Ранее мы писали, что аварийная бригада СГМУП «Горводоканал» откачала воду с провала. Яма временно ограждена для безопасности сургутян.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 396, комментариев: 0
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