Максим Слепов поручил департаменту городского хозяйства устранить провал

Глава Сургута Максим Слепов выехал на место провала грунта на центральной площади города. Как оказалось, причиной образования ямы стало длительное воздействие газовой коррозии на железобетонную конструкцию, которая находится в эксплуатации более 30 лет. Об этом мэр города написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Отмечу, что перекрывать воду в близлежащих домах не придется. Благоустройство участка будет восстановлено. Дал поручение департаменту городского хозяйства устранить последствия провала в самые короткие сроки, а также комплексно подойти к выявлению причин подобных ситуаций», ― написал Слепов.

Газовая коррозия ― химический процесс окисления металлов при высоких температурах в отсутствии жидкой воды, когда конденсация влаги на поверхности невозможна. Газы, вызывающие коррозию ― водяной пар, кислород, диоксиды серы, углерода монооксид углерода, оксиды азота, галогены, водород и сероводород.

Ранее мы писали, что аварийная бригада СГМУП «Горводоканал» откачала воду с провала. Яма временно ограждена для безопасности сургутян.