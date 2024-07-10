В СОНТ Победит-1 энергетики СГЭС провели противоаварийную тренировку

Накануне в Сургутском районе в СОНТ Победит-1 подали свет по резервной схеме. Энергетики Сургута провели противоаварийную тренировку совместно с администрацией района и районным Управлением по делам ГО и ЧС, сообщает пресс-служба «СГЭС».

«По легенде учений, в период низких температур произошло аварийное отключение оборудования на электроустановке (КТПН-1003, мощностью 1000 кВт), с полным погашением одного из шести центров питания СОНТ Победит-1. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей дачного поселка, который насчитывает порядка четырех тысяч домовладений», ― говорится в сообщении.

По сценарию тренировки энергетики СГЭС отработали порядок действий по восстановлению электроснабжения от резервного источника питания. В течение двух часов они выполнили транспортировку и запуск дизельной электроустановки, и перевод нагрузки «аварийно-отключенный» потребителей СОНТ.

«Отработка действий оперативного персонала по ликвидации технологического нарушения ― одно из основных мероприятий подготовки компании к работе в период низких температур. В ходе тренировки был отработан алгоритм и слаженность действий оперативно-выездной и ремонтной бригады, а также своевременность выезда и прибытие спецтехники на место аварии», ― прокомментировал заместитель главного инженера СГЭС Владислав Олейник.

Отметим, что в 2023 году энергетики заменили в Победит-1 четыре устаревших трансформаторные подстанции на современные электроустановки с увеличенной мощностью.