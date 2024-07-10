Автобусы «Центра» возвращаются на дороги Сургута

Сегодня, 10 июля, 16 автобусов ООО «Центр» вышли на линию сургутских маршрутов 61, 114, 115 и 118. Об этом рассказал глава города Максим Слепов в соцсетях.

«Достигли договоренности с ООО «Центр». Шли конкурсные процедуры по определению субподрядной организации. Договор между ООО «Центр» и АО «СПОПАТ» подписан, — пояснил мэр. — Наша главная задача осталась прежней — обеспечить жителей бесперебойным транспортным обслуживанием и сохранить рабочие места для людей. Над этим работали и продолжим работать дальше».

Максим Слепов также поблагодарил временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука за помощь в поиске компромисса.

Подробности об отношениях «СПОПАТа со своим субподрядчиком читайте в интервью Александра Попова на портале siapress.ru. Предыдущие новости из этого сюжета — в специальном разделе сайта «СПОПАТ против Центра».