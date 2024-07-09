Новый глава Сургута анонсировал изменения в маршрутной сети Сургута

Мэр Сургута Максим Слепов начал свою работу с одной из горячих тем среди горожан — общественный транспорт. В первый день на новом месте глава проехался по маршрутам №61 и №13, чтобы проверить работу пересадочного тарифа и соблюдение графика, а также оценить состояние салонов.

«Есть замечания по маршруту и оформлению автобусов внутри. Особенно информационные пространства – это первое, что бросается в глаза. В целом автобусы чистые, есть технические замечания. Общую тенденцию по внутреннему наполнению будем менять. Сегодня задача была проверить принцип работы пересадочного тарифа и оценить состояние автобуса», – отметил Максим Слепов. — Мы проехали на «СПОПАТовском» маршруте, есть технические замечания. Думаю, что мы общую тенденцию по внутреннему наполнению и содержанию автобусов будем менять. Это лишь первая поездка, чтобы оценить состояние дел».

Автобус, в который сел мэр, прибыл по расписанию — ждать пришлось всего пару минут. Однако горожане предположили, что перевозчик заранее знал о поездке Максима Слепова.

«Надо на многих автобусах прокатиться, и так, чтобы это было спонтанно. Тогда ни три минуты ждать, а гораздо больше. А бывает, что утром, стоя на остановке Геологическая минут 20, приходится вызывать такси. Ни 49-го, ни 68-го не бывает от слова совсем. По крайней мере в мае так ездила, совсем печально это», — прокомментировала горожанка.

В завершение мэр Сургута анонсировал и другие изменения в маршрутной сети. Уже месяц этот вопрос активно обсуждается между представителями депутатского корпуса, администрации, АО «СПОПАТ» и партнерами из других транспортных компаний.

«Я думаю, что в ближайшее время вы увидите решение. Пока что мы в стадии переговоров. Нам нужно готовиться к 1 сентября для того, чтобы в первую очередь дети смогли спокойно добраться до своих образовательных учреждений. Врио губернатора также активно включился в проблему, в частности, решил поддержать в рамках обеспечения новыми транспортными средствами. Будем добавлять новые маршруты, нивелировать негативные моменты», — добавил глава.

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