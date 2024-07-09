СК проверяет пансионат в Сургуте после сообщений о нарушениях прав постояльцев

В Сургуте следователи организовали проверку частного пансионата, где живут пожилые люди и инвалиды. Поводом послужили сообщения в соцсетях о нарушениях прав постояльцев учреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Пользователи социальных сетей сообщают, что постояльцев не выпускают на улицу, систематически повышают на них голос, в учреждении не созданы условия для надлежащего ухода и проживания пожилых людей», - сказано в сообщении.

Следователи оценят действия руководства и работников пансионата. После проверки будет принято процессуальное решение.