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На водохранилище ГРЭС-2 и Черной речке в Сургуте появились буйки. Но это — не приглашение плавать

В Сургуте усиливают меры безопасности на воде

На водохранилище ГРЭС-2 и Черной речке в Сургуте появились буйки. Но это — не приглашение плавать
Фото администрации Сургута

С наступлением летнего сезона в Сургуте стартовали ежегодные профилактические рейды по обеспечению безопасного пребывания на водных объектах. Эти мероприятия организованы сотрудниками управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления, отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургута, совместно с представителями УМВД России по г. Сургуту и ГИМС. Основное внимание уделяется детям, отдыхающим у воды без присмотра взрослых.

В этом году уже составлено десять протоколов об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения мер безопасности на водоемах. Привлекались к ответственности, в том числе, и родители, которые не обеспечили надлежащий контроль за своими детьми, допускав их купание в необорудованных местах. В управлении по делам ГО и ЧС подчеркивают важность осознания гражданами всех рисков, связанных с купанием в несанкционированных зонах, а также ответственности за безопасность своих близких.

«Патрулирование водных объектов ведется ежедневно двумя группами. Стараемся охватывать все водоемы, где наблюдается большое количество купающихся. Основная цель – это, безусловно, предупреждение несчастных случаев и гибели людей на водных объектах. Объясняем людям, что купание запрещено, разъясняем правила поведения на воде. Злостные нарушители привлекаются к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 2000 рублей», – рассказала начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Сургута Елена Гусева.

Одним из самых популярных мест для отдыха в Сургуте из года в год остается водохранилище Сургутской ГРЭС-2. В этом году было принято важное решение установить здесь буйки, обозначающие начало глубины. Подобные меры ранее уже были внедрены на реке Черная, что позволило избежать несчастных случаев на воде в 2023 году. Но эти буйки – не приглашение в воду (купаться в этих местах все еще запрещено), а обозначение особой опасности.

Для усиления мер безопасности на водоемах, где чаще всего отдыхают сургутяне, увеличено количество патрульно-спасательных постов с двух до четырех. Сейчас спасатели дежурят на водохранилище Сургутской ГРЭС-2, реке Черная в районе ул. Аэрофлотская, водоеме между Югорским трактом и ул. Мелик-Карамова, а также на реке Сайма. Эти посты функционируют ежедневно, предупреждая отдыхающих об опасностях купания в стихийных водоемах.

«Проводим патрулирование, просим людей не купаться, в случае дальнего заплывания контролируем, чтобы человек не начал тонуть, если просят о помощи – помогаем. Объясняем людям, что официального пляжа в городе нет по причине несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. Плюс ко всему дно водоемов неровное. На водохранилище ГРЭС-2 есть места с резкими обрывами до 15 метров», – подчеркнул спасатель, водолаз 2 класса МКУ «Сургутский спасательный центр» Искандер Лутфуллин.

Важно напомнить, что в Сургуте нет разрешенных мест для купания из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждено ежегодными лабораторными исследованиями Роспотребнадзора. В июне этого года уже произошел несчастный случай: на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 в районе СОТ «Черемушки» утонули два человека.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период на берегах водоемов установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено», а также дополнительно размещены спасательные круги. Гражданам настоятельно рекомендуется быть бдительными и соблюдать правила безопасности на воде, которые помогут сохранить жизнь.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:06, просмотров: 204, комментариев: 0
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