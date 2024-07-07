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​Молодежь Сургутского района отправится «В отрыв» в новом формате

Спортивно-экстремальный забег «В отрыв» вновь пройдет в Сургутском районе

​Молодежь Сургутского района отправится «В отрыв» в новом формате
Фото: admsr.ru

Ежегодный открытый спортивно-экстремальный забег «В отрыв», который пройдет в Лянторе с 26 по 28 июля, получит новый формат, сообщает администрация муниципалитета. Теперь спортивный праздник разделен на детский, взрослый и семейный забеги — каждый в свой день.

Так, 26 июля стартует детский забег, 27-го — взрослый, 28-го — семейный. Традиционно на трассе участников будут ждать естественные преграды и искусственные препятствия, такие как тоннель, сетка, бастион, перетягивание легкового автомобиля, контейнер, горизонтальная стенка, переправа через реку и многое другое.

«Команды, которые заняли призовые места, получат подарочные сертификаты в специализированные магазины. Первое место — сертификат на 30 000 рублей, второе — на 20 000 рублей, а третье место — на 10 000 рублей», — комментирует и.о.директора МАУ «РМЦ» Екатерина Закирова.

Прием заявок уже стартовал: нужно успеть подать ее до 22 июля.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 102, комментариев: 0
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