16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1348   EUR  95,5700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Семья из Сургута вышла на федеральный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Сургутяне могут проголосовать за Степиных в номинации «Многодетная семья»

​Семья из Сургута вышла на федеральный этап Всероссийского конкурса «Семья года»
Фото из архива Степиных

В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» принимает участие семья из Сургута. Как передает пресс-служба администрации города, в рамках конкурса идет открытое онлайн-голосование «Народная симпатия» за лучший видеоролик семьи-участника федерального этапа, проголосовать за Степиных до 31 июля можно здесь.

«Стаж семейной жизни Оксаны Николаевны и Николая Владимировича 15 лет. Супруги воспитывают пятерых детей, прививают им с детства трудолюбие, честность, доброту и ответственность, — отмечают в мэрии. — Семья Степиных занимает активную жизненную позицию, принимают участие в общественной, культурно-социальной и спортивной жизни города. В 2024 году им присвоено звание «Семья года Югры».

Справка: как проголосовать

  • Перейдите на страницу чат-бота по ссылке https://clck.ru/3Be3c9
  • Нажмите «Начать»
  • Нажмите «Выбрать регион» или «Показать случайное видео»
  • Откройте карточку семьи-участника и посмотрите видео
  • Нажмите на кнопку «Проголосовать», чтобы отдать свой голос за семью
  • Если вы хотите посмотреть ролики других участников, нажмите на кнопку «Вернуться к выбору региона».

Проголосовать можно за любую семью, но только один раз за весь конкурс.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:37, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 1863
  2. ​Проблемы с коммуникациями и шум от колоколов: вартовчане протестуют против храма 835
  3. ​Аналитики оценили зарплаты рабочих в ХМАО 819
  4. Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится? 772
  5. ​А что ждет город? В Сургуте прошла инаугурация нового мэра Сургута 615
  6. Иностранной лексике в России объявили бой 558
  7. ​Любительские творческие коллективы Тюменской области получают гранты 447
  8. ​17 мастеров творили на первой «Ночи ремёсел ЗДЕСЬ» в Тюмени 426
  9. ​Правительство Тюменской области поддерживает укрепление межнационального единства 420
  10. ​В тюменскую Областную больницу № 11 поступило новое оборудование 420
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 1863
  2. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1844
  3. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1542
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1345
  5. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1309
  6. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1266
  7. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1219
  8. ​«Аврора» – нормальное здание, которое можно реконструировать примерно за 200 миллионов. Городу это по силам 1198
  9. ​Нового мэра Сургута ожидает инаугурация в филармонии 1174
  10. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 1157
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6803
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6653
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6291
  4. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5536
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5412
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3607
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3480
  8. ​Одни за всех 3420
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3362
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3216

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика