Сургутяне могут проголосовать за Степиных в номинации «Многодетная семья»

В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» принимает участие семья из Сургута. Как передает пресс-служба администрации города, в рамках конкурса идет открытое онлайн-голосование «Народная симпатия» за лучший видеоролик семьи-участника федерального этапа, проголосовать за Степиных до 31 июля можно здесь.

«Стаж семейной жизни Оксаны Николаевны и Николая Владимировича 15 лет. Супруги воспитывают пятерых детей, прививают им с детства трудолюбие, честность, доброту и ответственность, — отмечают в мэрии. — Семья Степиных занимает активную жизненную позицию, принимают участие в общественной, культурно-социальной и спортивной жизни города. В 2024 году им присвоено звание «Семья года Югры».

Справка: как проголосовать

Перейдите на страницу чат-бота по ссылке https://clck.ru/3Be3c9

Нажмите «Начать»

Нажмите «Выбрать регион» или «Показать случайное видео»

Откройте карточку семьи-участника и посмотрите видео

Нажмите на кнопку «Проголосовать», чтобы отдать свой голос за семью

Если вы хотите посмотреть ролики других участников, нажмите на кнопку «Вернуться к выбору региона».

Проголосовать можно за любую семью, но только один раз за весь конкурс.