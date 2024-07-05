Девятилетний сургутянин попал под колеса машины

Накануне, 4 июля, в Сургуте случилось ДТП с пострадавшим. 40-летний водитель «Лада» наехал на девятилетнего велосипедиста во дворе дома. Информацию об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

«4 июля 2024 года около 10:20, на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 40-летний водитель «Лада», по предварительным данным, в дворовой территории допустил наезд на девятилетнего мальчика, который управлял велосипедом», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, в том числе ребенок.