Сургутянин и его пассажир получили травмы в автоаварии

Накануне, 3 июля, в Сургуте 33-летний водитель «Mazda» спровоцировал ДТП. По предварительным данным, он не придержал безопасную дистанция и столкнулся с автомобилем «Subaru», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«3 июля около 08:25 на улице Югорский тракт в городе Сургут, 33-летний водитель автомобиля «Mazda», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Subaru». В результате автоаварии водитель «Mazda» и его пассажир получили травмы», —указали в сообщении.

Позже стало известно, что виновник автоаварии управлял транспортом без прав.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.