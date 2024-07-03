Максим Слепов обратился к сургутянам с заявлением

Сегодня, 3 июля, Максим Слепов был избран главой Сургута. Он поблагодарил местных жителей за поддержку и пообещал согласовывать решения по развитию и улучшению города с ними. Об этом Слепов написал в своем телеграм-канале.

«Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением. Этого сургутяне ждут. И конструктивный диалог, я уверен, повысит эффективность и скорость решения поставленных задач», ― написал он.

Максим Слепов желает вернуть Сургуту былую славу ― город «молодых». Он планирует создать условия для молодежи, чтобы те развивались и получали образование в городе, а не за его пределами.