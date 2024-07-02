Шесть километров сетей тепловодоснабжения заменят в Сургуте этим летом

В Сургуте полным ходом идет подготовка к очередному отопительному сезону. Летом специалисты СГМУП «ГТС» вовсю занимаются капитальным ремонтом, техническим перевооружением магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных. Одним из объектов для обновления стал участок на проспекте Ленина.

«Работы у нас производятся в разных частях города. Мы находимся на одном из наших объектов, где происходит замена участка 146 метров. Это одна из основных тепломагистралей в центральной части города. Работы планируем закончить до середины июля. У подрядчика еще есть два объекта на внутриквартальных сетях. Работы выполняет подрядная организация ИП Семенов А.В., отставаний от графика не наблюдаем. Работы ведутся качественно, без претензий с нашей стороны», − поделился заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

Всего за летний период запланировано заменить шесть километров сетей тепловодоснабжения. На эти цели выделено примерно 394 млн. рублей.

«Если мы берем тепломагистрали, то это два крупных объекта – пересечение улиц Маяковского и Быстринская и участок на проспекте Ленина. По протяженности они примерно равны. Также в плане работ присутствует замена трубопроводов на улицах Привокзальной и Университетской. Упор у нас в этом году сделан на внутриквартальные сети. Перечень довольно большой, примерно 18 объектов», − добавил Виталий Бегичев.

При этом, объекты для ремонта определяются с помощью специальной методики, учитывающей несколько факторов: год ввода, срок эксплуатации и количество отказов на тепломагистрали.

«Методика делит участки на категории, в которой «Д» — это уже аварийная сеть. Мы не доводим сети до такого состояния. И еще существует такой момент, как функциональные отказы. Он является ключевым. Сети в надземном исполнении лежат гораздо более дольше, чем сети в подземном исполнении. Тоже важно, в каком грунте лежит», − пояснил Виталий Бегичев.

Помимо этого, в Сургуте идет строительство котельной №7 взамен существующей, построенной в 70-х годах. Энергообъект обеспечит ресурсом промышленную часть города и лечебно-исправительное учреждение. Установленная мощность – 10 мегаватт. Строительство новой котельной было начато в октябре прошлого года, полностью работы должны завершиться в конце декабря 2024 года. Готовность объекта сейчас – 54%. Сургутяне могут наблюдать онлайн трансляцию реконструкции котельной на сайте предприятия.

«20 процентов стоимости котельной строится за счет предприятия и 80 процентов стоимости котельной компенсирует ППК «Фонд развития территорий». Общая стоимость новой котельной − порядка 208 миллионов рублей. Старая котельная имеет котлы, устаревшие и с маленьким КПД - порядка 70 процентов, то есть это котлы, созданные для освоения Севера. Они, в принципе, надежны, но крайне неэкономичны», − объяснил заместитель главного инженера по энергетическому хозяйству СГМУП «ГТС» Дмитрий Ступаков.

Также в настоящий момент идут проектные работы по строительству котельной №28 с установленной мощностью 18,5 мегаватт в поселке Юность. В 2026 году проект планируется реализовать.

Подчеркнем, что СГМУП «ГТС» является поставщиком ресурса в более чем 1 200 многоквартирных домов. К 1 сентября все работы по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг. планируют завершить, чтобы к началу учебного года подать ресурс объектам социальной сферы Сургута – в школы, детские сады и больницы.