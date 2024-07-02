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​Сургут отметил День молодежи

В праздничных мероприятиях по случаю Дня молодежи приняли участие более трех тысяч человек

​Сургут отметил День молодежи
Фото: admsurgut.ru

День молодежи в Сургуте растянули на весь уик-энд, начиная с пятницы. За три дня в праздничных мероприятиях прияли участие более трех тысяч горожан, подсчитали в администрации — для них организовали спортивные конкурсы, мастер-классы, концерты и прочие активности.

«В этом году День молодежи у нас организован в «сетевом» формате, — объясняет нюансы организации заместитель директора департамента культуры и молодежной политики – начальник управления молодежной политики Евгений Лаптев. — Подготовили много площадок с активностями. Даем молодежи возможность попробовать себя в различных направлениях деятельности. Стараемся показать ребятам чем можно в городе заняться, чтобы всем было максимально интересно и комфортно».

Так, в первый день празднование началось с выставки молодых художников, включая Даниила Пасека, Марину Нарейко, Дашу Минт и других. Выставка, к слову, будет работать весь июль в Молодежном центре «Цвет».

На следующий день определили самых сильных и выносливых жителей города: н базе «Центра специальной подготовки «Сибирский легион» в центре «Черный Мыс» прошел «Кубок закаленных Севером», в рамках которого команды из числа молодежных объединений и организаций города состязались на десяти снарядах. «Для участников были подготовлены непривычные для спортзала тренажеры. Вместо скакалки – канат, а в качестве утяжелителя – самое обычное бревно», — отмечают в мэрии.

В финальный день празднования также прошли спортивные соревнования — в рамках гранта Главы города региональная общественная организация «Лига наций» провела состязание «Лига первых», устроив на аэродроме «Боровая» полосу препятствий. «Проект «Лига первых» начинался с одиночных соревнований по типу «Русского ниндзя», но сегодня мы решили провести состязания в командном формате, — говорит председатель региональной общественной организации «Лига наций» Абдулнасир Якиев. — Мероприятие является символом консолидации нашего общества. Для участников подготовили различные препятствия – тягу самолета АН-2, пейнтбол, преодоление водных преград и другие».

Параллельно в парке «За Саймой» прошел «Арт-Пикник» с тематическими творческими, игровыми, танцевальными зонами. В кампусе «Школа 21» собравшиеся на лекторий обсуждали тему «Ученые среди нас» со спикерами с Камчатки, из Якутии, Москвы и Сургута.

Среди прочих активностей в этот день — традиционное экологическое соревнование «Чистые игры», в рамках которого сотня молодых горожан на скорость собирали мусор на берегу Оби за Югорским трактом. Трофей — порядка полутора тонн отходов, в том числе 520 кг автопокрышек. 65 процентов мусора рассортировали, что дало возможность часть переработать.

В ИКЦ «Старый Сургут» тем временем эрудиты сражались в квизе «Мозгва» Молодежная», собравшем 39 команд, или 150 участников, а после него попали на концерт Poluyanova-band, ди-джея Александра Комарова, сургутских исполнителей Bolshov, Matrena, Дарины Хамзеевой, рэперов Fora & Joink и специального гостя – резидента арт-кластера «Таврида» Димы Колоницкого.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 237, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:24
Можно было бы поставить зачёт ГА за проведение Дня молодежи без ограничений по числу участников от антитеррористического комитета. Но цифра в три тысячи горожан вызывает «слёзы умиления». Это что чуть более 1% от всех граждан города? Что такое «сетевой формат» проведения городского Дня молодежи? Когда дагестанский предприниматель за 450 млн купил «Вершину», которая могла стать центром Дня сургутской молодежи в случае дождя и непогоды и не только, то стало понятно отношение округа к сургутской молодежи. И что где-то и как-то фрагментами провели какие-то молодёжные мероприятия, то от этого общая мозаика большого городского Дня молодежи в городе не сложилась.
Так хоть съездили бы организаторы Дня молодежи в «Контору пароходства» в Тюмени и что-то там сняли на кальку для организации городского Дня молодежи. Там тюменская молодежь у этой «Конторы» днюет и ночует. Вот тут Администрации города и района все толкует о спорте и строительстве все новых и новых спортсооружений в городе и районе, тратя миллиарды рублей и вырубая ради этого березы в А мкр. Так не хилые бы организаторы дня Молодежи организовать посадку деревьев в молодежном Сквере. Ведь даже в примитивных условиях советского Сургута День молодежи отмечался более ярко и праздничнее. По крайней мере были блиц турниры городских команд по футболу и волейболу. Почему не было спортивных массовых мероприятий на Дне молодежи? Легкоатлетической эстафеты, велокросса и так далее. Ау, спорткомитет, где вы? Центром праздника должен был по идее стать стадион «Нефтяник», где непрерывно бы шли соревнования по разным видам спорта и количество, где зрителей в одном месте могло быть более 3 тысяч человек. А где концертные площадки для молодежной самодеятельности где? В советском Сургуте студенты ССО давали концерты на открытой эстраде. А где элементарное торговое обслуживание мест массовых мероприятий ? Даже городской сабантуй организуется лучше чем городской День молодежи. Вот нам толкуют здесь про «сетевой формат» праздника? Я не знаю что это такое. Но кажется мне, что это не «сетевой», а какой-то сектантский формат организации Дня молодежи в городе.

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