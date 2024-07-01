Нижневартовские врачи боролись за жизнь мальчика несколько дней

Накануне в парке Сургута гадюка укусила за палец восьмилетнего мальчика. Из-за расстройства аутистического спектра рассказать родителям о нападении ядовитой змеи ребенок не мог, а в этом время яд уже распространялся по организму. Опухший палец родители приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт. Однако диагноз не подтвердился и семью направили в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», сообщает Депздрав ХМАО.

Отек становился больше, палец, а за ним и рука чернели. Альберта перевели в реанимацию, где врачи приняли решение госпитализировать его санавиацией в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».

«Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. Также у мальчика началось «пропотевание» — образование жидкости, там, где ее не должно быть — пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было далеко ниже нормы, сердце не справлялось со своей задачей. Так как времени с укуса прошло много, начался тромбоз и некроз, которые распространились с укушенного пальца до самой шеи», — сообщил дежурный врач Алесей Томилин.

Всю ночь медики пытались стабилизировать состояние маленького пациента. На утро ребенка приняла врач-анестезиолог-реаниматолог Наталья Манцева.

«Первые трое суток были самые тяжелые. Сохранялась критическая дестабилизация состояния, ребенок также находился на ИВЛ на 100%-ом кислороде. У мальчика был свободный воздух и жидкость в плевральных полостях. На помощь пришли хирурги — вместе ставили дренажи, проводили пункцию, чтобы восстановить функцию легких. Если говорить коротко, чтобы спасти мальчика была проделана колоссальная работа», — рассказала она.

В настоящий момент Альберт переведен в детское хирургическое отделение. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас врачи борются за его палец, который сильно пострадал от укуса ядовитой змеи.