В Сургутском районе мужчина зарегистрировал в своей квартире иностранца

Накануне 32-летний житель поселка Солнечный зарегистрировал в своей квартире мигранта без фактического предоставления ему жилого помещения для проживания. По словам мужчины, он хотел помочь своему родственнику с регистрацией, чтобы тот в дальнейшем остался в России и работал, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)», ― говорится в сообщении.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до трех лет лишения свободы.