Полиция Сургутского района поучаствовала во Всероссийской ярмарке вакансий

Накануне, 28 июня, в Сургуте состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. В ней приняли участие полицейские Сургутского района. С требованиями, льготами и преимуществами службы соискателей познакомила старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД России Элина Корнеева, сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.
Полиция Сургутского района объявила набор в следующие подразделения:
― Патрульно-постовая служба полиции;
― Охранно-конвойная служба;
― Отдел уголовного розыска;
― Отдел дознания;
― Следственный отдел;
― Дежурная часть;
― Отдел участковых уполномоченных полиции.
Сотрудники правоохранительных органов ищут в команду кандидатов в возрасте до 50 лет, с крепким здоровьем, отсутствием судимости, с образованием не ниже среднего полного или среднего профессионального.
Кроме того, соискателей обеспечат бесплатным жильем в общежитии МВД, достойной заработной платой, полным соцпакетом и возможностью карьерного роста.