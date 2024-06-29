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Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году

250 выпускников Сургута закончили школы с отличием

Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Школы Сургута в этом году закончили 2 392 ученика. Из них 250 - с отличием, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония вручения аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 11-х классов. Заместитель главы города Анна Томазова поздравила выпускников и пожелала им выстроить успешную профессиональную карьеру.

По данным мэрии, Единый госэкзамен на 100 баллов написали 11 выпускников сургутских школ, а также 1 выпускник прошлых лет и 1 выпускница Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Медаль «За особые успехи в учении» 1 степени получили 153 выпускника, медаль II степени – 97 школьников.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 254, комментариев: 0
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