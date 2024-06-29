250 выпускников Сургута закончили школы с отличием

Школы Сургута в этом году закончили 2 392 ученика. Из них 250 - с отличием, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония вручения аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 11-х классов. Заместитель главы города Анна Томазова поздравила выпускников и пожелала им выстроить успешную профессиональную карьеру.

По данным мэрии, Единый госэкзамен на 100 баллов написали 11 выпускников сургутских школ, а также 1 выпускник прошлых лет и 1 выпускница Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Медаль «За особые успехи в учении» 1 степени получили 153 выпускника, медаль II степени – 97 школьников.