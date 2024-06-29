Наркозависимый из Сургута стал фигурантом двух уголовных дел

В Сургуте полицейские задержали 46-летнего наркозависимого местного жителя. Он подозревается в совершении нескольких преступлений, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Полицейские выяснили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру на улице Мечникова различным лицам для употребления наркотических средств. Он также склонил к употреблению запрещенных веществ своего 55-летнего приятеля», - рассказали подробности в полиции.

Уточняется, что этом году подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за курение в неположенном месте и употребление наркотиков без назначения врача.