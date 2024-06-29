В Сургуте восстановят более 40 тысяч квадратных метров дорог

На дорогах Сургута ликвидируют более 40 тысяч квадратных метров колейности. Уже устранены повреждения на улице Аэрофлотская, проспекте Мира и Югорском тракте, а также продолжается ремонт «Грибоедовской развязки». На очереди - самый крупный участок, более 11 тысяч квадратных метров на Нефтеюганском шоссе в направлении к ТРЦ «Аура», сообщает пресс-служба администрации города.

«Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется выполнить капитальный ремонт 3-х участков дорог общей протяженностью более 3 км – улиц Энергетиков, Югорской и Нефтеюганского шоссе. Работы на двух из них уже завершаются», - сказано в сообщении.

Также выделены средства региональной субсидии на ремонт пяти объектов, включая улицы Автомобилистов, Западную, Дальнюю, Ивана Шидловского и Толстого. ПАО «Сургутнефтегаз» взяло на себя обязательства по ремонту участков на улицах Губкина, Монтажной, Трубной, Андреевского заезда, а также тротуара возле Автотранспортного предприятия №1 по проспекту Ленина.