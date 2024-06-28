16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,7480   EUR  92,4184  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог

СГЭС и дачники встретились за круглым столом

​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог
Фото: Пресс-служба СГЭС

Накануне дачники и энергетики Сургута обсудили подготовку электрохозяйства садовых товариществ к зиме. Встреча прошла в формате круглого стола. Сургутянам рассказали об этапах реконструкции электросетей и увеличении мощности в дачных поселках, сообщает пресс-служба СГЭС.

«В этом году специалисты СГЭС строят новые высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) в десяти кооперативах, устанавливают восемь дополнительных трансформаторных подстанций (КТПН) общей мощностью 7.1 МВА. Уже готовы площадки для новых питающих центров, ожидается монтаж оборудования и подключение КТПН с последующим перераспределением нагрузок в СОНТ», ― прокомментировал заместитель исполнительного директора СГЭС Сергей Ковин.

Помимо этого, энергетики обратили внимание садоводов на то, что они спиливают деревья и кустарники, расположенные в охранной зоне ЛЭП.

«Обрезка деревьев, растущих под проводами ЛЭП проводится для повышения надежности электроснабжения. При сильных порывах ветра ветки деревьев задевают провода, могут упасть на воздушную линию, высока вероятность повреждения оборудования или возникновения пожара», ― отметил начальник сетевого района СГЭС Николай Резвухин.

Также на встрече сообщили об установке приборов учета электроэнергии с фиксацией мощности. В этом году запланирован монтаж около 3 000 «умных» счетчиков в садовых товариществах.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 16:34, просмотров: 300, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области 535
  2. ​В ХМАО произошло ДТП с участием пяти автомобилей 404
  3. В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик 402
  4. ​Из Сургута и Тюмени запустили рейсы в Баку 315
  5. В мэрии Сургута дали прогноз по половодью в парке «За саймой» 314
  6. Новая технология против комаров: Ханты-Мансийск начал эксперимент 305
  7. ​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог 300
  8. ​В Сургуте завтра ожидается непогода 295
  9. ​Светлана Астраханцева: «Жалко спектакли, которые показать в Сургуте не можем» 290
  10. ​Собственники гаражей в ГСК «Сибиряк» решили свергнуть председателя 283
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4531
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 2210
  3. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 2115
  4. Время, вперёд! 2108
  5. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2082
  6. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1941
  7. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 1832
  8. ​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек 1638
  9. Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву 1468
  10. ​Сургутян приглашают на масштабный фестиваль в эти выходные 1456
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6140
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5777
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5579
  4. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4900
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4755
  6. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4531
  7. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3898
  8. ​В России грядет подорожание коммуналки 3742
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июня? // АФИША 3156
  10. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3026

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика