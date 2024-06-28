Власти Сургута пригрозили горожанам штрафами за купание в водоемах

В администрации Сургута напомнили горожанам о штрафах за купание в водоемах. Ни один из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, подчеркнули в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 2000 рублей», - отметили в мэрии.

В Сургуте обустроено три места отдыха у воды: река Сайма в парке «За Саймой», река Черная на улице Аэрофлотская, центр отдыха «Эдем» на водоеме, расположенном между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Отдыхать на пляжах можно, купаться - запрещено.