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В мэрии Сургута напомнили о штрафах за купание в водоемах

Власти Сургута пригрозили горожанам штрафами за купание в водоемах

В мэрии Сургута напомнили о штрафах за купание в водоемах
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В администрации Сургута напомнили горожанам о штрафах за купание в водоемах. Ни один из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, подчеркнули в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 2000 рублей», - отметили в мэрии.

В Сургуте обустроено три места отдыха у воды: река Сайма в парке «За Саймой», река Черная на улице Аэрофлотская, центр отдыха «Эдем» на водоеме, расположенном между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Отдыхать на пляжах можно, купаться - запрещено.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 141, комментариев: 0
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