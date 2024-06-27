В Сургуте моторная лодка с подростками столкнулась с купающимся в водохранилище мужчиной

Вечером 24 июня на водохранилище Сургутской ГРЭС-1, в районе СОТ «Заречный», произошел несчастный случай. Моторная лодка, которой управляли подростки, столкнулась с купающимся 72-летним мужчиной. В результате инцидента он получил множественные рубленые раны лица и предплечья. Его доставили в тяжелом состоянии в травматологическую больницу.

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает всем о необходимости строгого соблюдения правил пользования маломерными судами. В частности, рекомендуется внимательно следить за обстановкой на водоеме во время движения судов, чтобы избежать подобных трагических происшествий.