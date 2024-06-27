Афиша мероприятий на День молодежи в Сургуте

28 июня
Выставка молодых художников
Место проведения - Молодежный центр «Цвет», Быстринская улица, 20. Время: 18:30
На выставке молодых художников будут проводиться мастер-классы по живописи и рисованию, где посетители могут самостоятельно попробовать свои силы в создании произведений искусства.
Вход свободный. 0+
29 июня
Спортивное испытание «Лига первых»
Место проведения: ул. Заячий Остров, аэродром «Боровая». Время: 10:00 – 17:00.
Спортивное мероприятие, где жители Сургута могут соревноваться в скорости, выносливости и силе. На месте будут разные игры и эстафеты.
Вход свободный. 0+
«Кубок закаленных Севером»
Место проведения: спортивный комплекс «Олимп», ул. Университетская 21/2. Время: 12:00 – 15:00.
Это мероприятие — силовой конкурс. Для участия в нем необходимо собрать себе команду из пяти человек старше 18 лет: две женщины и трое мужчин. Подать заявку можно на почту legion-metodist@mail.ru до 16:00 часов 28 июня.
Телефон для справок: 50-30-88. 18+
Творческая площадка «Движения Первых»
Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, пр. Набережный, 37. Время: 11:00 – 15:00.
На площадке Движения Первых каждый из сургутян сможет принять участие в увлекательных интерактивах, играх и квестах.
Вход свободный. 0+
Молодежная акция «AРТПИКНИК»
Место проведения: Городской парк «За Саймой», вход со стороны Сибирской улицы. Время: 14:00 – 17:00
На мероприятии будут проходить различные мастер-классы, от вязания без спиц с использованием крупной пряжки до создания собственных комиксов и росписи макетов арт-объектов.
Вход свободный. 0+
30 июня
«Ученые среди нас»
Место проведения: ул. Каролинского, 14/2, Школа 21. Время: 12:30 – 17:00.
На мероприятии будут присутствовать спикеры из Сургута, Москвы, Камчатки и Якутии. Они поделятся знаниями в сферах «Наука и нефть» и «Наука и творчество».
Вход свободный. 0+
Экологический квест «Чистые игры»
Место проведения: от ул. Речная, Береговая зона реки Обь, до Югорский тракт, 54. Время: 13:00 – 15:00.
Сургутян ждут командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей с элементами экологических квестов.
Вход свободный. 0+
Документальный театр, Творческие мастер-классы
Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 14:00 – 15:20
Сургутян продолжат радовать разнообразными творческими мастер-классами, а также удивят документальным театром.
Вход свободный. 0+
Квиз «МОЗГВА» МОЛОДЕЖНАЯ
Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 15:30 – 18:00.
Участники этих двух мероприятий смогут опробовать себя в самом разном творчестве. Лучшим вариантом будет прийти туда со своей семьей!
Вход свободный. 0+
Концерт под открытым небом «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 18:00 – 20:30.
Конечная точка гуляний – громкий концерт с уникальной атмосферой и развлечениями для посетителей разных возрастов.
Вход свободный. 0+