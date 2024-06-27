Почти 240 семей из Федоровского в этом году ждет новоселье

Уже в этом году жители поселка Федоровский улучшат свои жилищные условия. Около 240 семей, которые являются собственниками квартир, переедут из аварийных домов в новые. Об этом глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал во время прямого эфира.

«На сегодняшний день для переселения граждан на территории Федоровского приобретено в строящихся домах ― это, так называемая, покупка в будущем ― 132 квартиры под переселение из аварийного жилья. На общую сумму 623 миллиона рублей. 28 квартир будет предоставлено для переселения из фенольного фонда. А также произведена выплата ― за 77 квартир, тем кто отказался от капитального жилья, на общую сумму 271 миллион рублей», ― сообщил он.

Сейчас в Федоровском идет активная застройка ― два дома планируют сдать до конца текущего года. Жители получат ключи от новых квартир сразу после эксплуатации новостроек. Каждая многоэтажка рассчитана на 170 квартир.

Помимо этого, в поселке Федоровский запланировали строительство еще шести многоэтажек.

«Участки уже сформированы. Три земельных участка в микрорайоне №6, два земельных участка по улице Московская и один земельный участок в районе Тюменского переулка», ― добавил Андрей Трубецкой.

Ранее мы писали, что жители Белого Яра получили ключи он новых квартир.