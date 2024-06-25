В Думе Сургута утвердили изменения в проект решения об актуализации названий дачных маршрутов

С 1 июня по 30 сентября пожилые сургутяне, являющиеся получателями страховых пенсий по старости, могут ежедневно бесплатно ездить на некоторых маршрутах. Также дополнительная мера социальной поддержки старшего поколения действует в период с 1 по 31 мая по выходным и праздничным дням. На 28 заседании Думы города, 21 июня, были внесены изменения в названия автобусных дачных маршрутов.
Так, пенсионеры могут бесплатно ездить на следующих автобусных маршрутах:
1) № 107 «Речной вокзал − СОТ «Магистраль»;
2) № 110 «магазин «Москва» − СОТ «Прибрежный»;
3) № 111 «магазин «Москва» − СОТ «Чернореченский»;
4) № 112 «Университет − ДПК «Сургутское»;
5) № 113 «магазин «Москва» − СОТ «Виктория»;
6) № 114 «магазин «Москва» − СОТ «Солнечный»;
7) № 115 «Речной вокзал − СОТ «Ветеран»;
8) № 116 «ДК «Строитель» − СОТ «Север»;
9) № 117 «Речной вокзал − СОТ «Черемушки»;
10) № 118 «Железнодорожный вокзал − ПСОК «Железнодорожник»;
11) № 119 «Речной вокзал − СОТ «Старожил-1».
«Вопрос рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике. Проект решения подготовлен на основании изменений маршрутной сети городского общественного транспорта с целью актуализации названий дачных маршрутов. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать Думе города на 28 заседании принять проект решения в представленной редакции», − озвучил председатель Думы Сургута Максим Слепов.
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