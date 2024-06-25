Сургутян предупредили о перекрытии дороги из-за антитеррористических учений

В среду, 26 июня, в Сургуте состоятся антитеррористические учения. С 8:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта от здания 21 по улицы Энергостроителей по направлению к мосту на дачные кооперативы «Север-1», «Черемушки», от здания ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ГРС Nº5) улица Туманная по направлению к учебному центру «Профессионал».

«На данных этапах будет организовано «реверсивное движение» с промежутком ограничения движения 15 минут, с интервалом проезда 3 минуты. Организаторы учений просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и приносят извинения за причиненные неудобства», — сообщили в администрации города.

На учениях будут отрабатываться практические навыки по пресечению террористического акта и ликвидации возможных его последствий. В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти автономного округа.