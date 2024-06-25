16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,3730   EUR  94,0759  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте пройдут антитеррористические учения 26 июня

Сургутян предупредили о перекрытии дороги из-за антитеррористических учений

В Сургуте пройдут антитеррористические учения 26 июня
Фото: ru.freepik.com

В среду, 26 июня, в Сургуте состоятся антитеррористические учения. С 8:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта от здания 21 по улицы Энергостроителей по направлению к мосту на дачные кооперативы «Север-1», «Черемушки», от здания ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ГРС Nº5) улица Туманная по направлению к учебному центру «Профессионал».

«На данных этапах будет организовано «реверсивное движение» с промежутком ограничения движения 15 минут, с интервалом проезда 3 минуты. Организаторы учений просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и приносят извинения за причиненные неудобства», — сообщили в администрации города.

На учениях будут отрабатываться практические навыки по пресечению террористического акта и ликвидации возможных его последствий. В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти автономного округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:55, просмотров: 293, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:06
“Туда не ходи. Сюда ходи».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 553
  2. ​Еще одна трагедия на воде: 18-летний парень утонул в Сургутском районе 449
  3. ​В ХМАО ребенка насмерть задавило грузовым лифтом 368
  4. ​В западно-жилой район Сургута подали ГВС 354
  5. ​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель 323
  6. ​Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 53 тысяч рублей 314
  7. Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента 307
  8. ​В ХМАО появятся центры раннего физического развития детей 302
  9. В Сургуте пройдут антитеррористические учения 26 июня 293
  10. В Сургуте два маленьких велосипедиста получили переломы костей черепа 284
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4030
  2. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2557
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 2062
  4. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1965
  5. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1836
  6. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1794
  7. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1696
  8. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1592
  9. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 1518
  10. Время, вперёд! 1467
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6651
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6173
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5900
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5462
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5299
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4552
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4413
  8. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4030
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3968
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика